Francia-Usa: Le Maire, Parigi rimane un alleato forte e affidabile per Washington

- La Francia rimane un alleato “forte e affidabile” per gli Stati Uniti, e intende rimanere tale. Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, parlando con i giornalisti a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. Interpellato sulla relazione tra i due Paesi, all’indomani della visita a Pechino del presidente francese, Emmanuel Macron, il ministro ha sottolineato la necessità di “coordinare il nostro approccio” nei confronti di Pechino. (Was)