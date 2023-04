Serbia: ambasciatore sloveno, Lubiana è un'alleata naturale nel cammino europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia è un alleato naturale della Serbia nel cammino verso l'Unione europea. La strada da Belgrado a Bruxelles può passare da Lubiana. Lo ha affermato l'ambasciatore sloveno a Belgrado, Damjan Bergant, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Bergant ha sostenuto che l'adesione della Serbia all'Ue è "inevitabile" e che la Slovenia è pronta ad aiutare in questo percorso il Paese, il quale però prima "deve completare i suoi compiti nei settori dello Stato di diritto, della democrazia, della libertà dei mezzi di informazione, della lotta alla corruzione e dei rapporti di vicinato". L'ambasciatore sloveno ha quindi sottolineato che l'adesione richiede anche sacrifici in alcuni settori. "Il più grande nemico dell'Ue è il nazionalismo, e temo che in Serbia alcuni siano attualmente più inclini al nazionalismo che alla prospettiva europea. Questo salto mentale sarà necessario affinché tutti capiscano cosa significa l'Europa e quali vantaggi porta", ha detto il rappresentante diplomatico. Bergant si è quindi detto "orgoglioso" degli "ottimi rapporti tra i due Paesi in campo politico, economico, culturale e altro" e ha aggiunto che Lubiana e Belgrado potrebbero diventare alleati "molto stretti" in futuro come membri dell'Ue, ma solo a condizione che, ha aggiunto, "cooperino in modo paritario e senza invidia". (Seb)