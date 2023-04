Decreto Pnrr: Lombardo (Azione), da oggi per maggioranza finiscono gli alibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo decreto sulla governance la maggioranza si assume la responsabilità politica sul Pnrr: non ci saranno più alibi per giustificare nuovi ritardi. In gioco non c'è solo la credibilità di questo governo, ma il ranking reputazione del nostro Paese, nel contesto europeo e internazionale. Non guardiamo solo ai soldi da spendere, ma puntiamo agli investimenti strategici che siano capaci di avere un effetto reale sulla crescita del nostro Paese". Lo ha detto Marco Lombardo, senatore di Azione, nel corso della discussione generale in Aula sul decreto Pnrr.(Rin)