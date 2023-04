Francia-Cina: Le Maire, avviare dialogo è cruciale per le sfide del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio di un dialogo con la Cina è fondamentale, per consentire alla comunità internazionale di affrontare al meglio le sfide del nostro secolo. Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, parlando con i giornalisti a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. “Il modo migliore per ottenere risultati concreti nel rapporto con la Cina è avviare un dialogo: sul contrasto al cambiamento climatico, ad esempio, è impossibile avere successo senza il sostegno di Pechino”, ha detto, aggiungendo che la Francia ha ribadito alla Cina la necessità di promuovere il processo di pace in Ucraina e garantire la stabilità nello stretto di Taiwan. (Was)