Usa-Arabia Saudita: senatore repubblicano Graham, colloquio produttivo con bin Salman

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha avuto un colloquio “molto produttivo” con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. In un messaggio pubblicato su Twitter, il senatore della Carolina del Sud ha sottolineato la necessità di rafforzare il legame tra i due Paesi. “Abbiamo l’opportunità di consolidare il nostro rapporto, portando benefici enormie ad entrambi i Paesi sul piano economico”, ha scritto, ribadendo anche l’occasione di garantire una maggiore stabilità in Medio Oriente. (Was)