Yemen: governo, scambio di prigionieri con i ribelli è stato posticipato a venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di 322 prigionieri concordato tra il governo dello Yemen e il gruppo ribelle sciita degli Houthi previsto per domani, è stato rinviato a venerdì 14 aprile. Lo fa sapere in una nota il governo yemenita, secondo quanto riporta l'agenzia turca "Anadolu". In base ai precedenti accordi, le due fazioni rivali in guerra avrebbero dovuto procedere allo scambio dei prigionieri il 13 aprile, ma il negoziatore yemenita Yahya Kazman ha oggi riferito che la trattativa è stata rinviata di un giorno e non ha fornito spiegazioni riguardo i motivi del ritardo. L'accordo, annunciato lo scorso marzo dalle autorità yemenite, prevede il rilascio di 887 prigionieri, in base alle consultazioni tra Sana'a e gli Houthi, che si erano tenute in Svizzera, sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Comitato internazionale della Croce rossa. Lo scorso anno, il governo yemenita e i ribelli Houthi hanno inoltre firmato un accordo mediato dall'Onu per la liberazione di 2 mila prigionieri, anche se il loro rilascio è stato interrotto a causa delle reciproche accuse di violazione dell'accordo stesso. Lo Yemen è stato travolto da un clima di violenza e di instabilità dal 2014, quando i ribelli Houthi, allineati con l'Iran, hanno conquistato gran parte del Paese, compresa la capitale Sana'a. (segue) (Res)