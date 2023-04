Yemen: governo, scambio di prigionieri con i ribelli è stato posticipato a venerdì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di prigionieri previsto per domani, 13 aprile e posticipato al 14, sarà effettuato in tre fasi, ciascuna della durata di tre giorni, mediante voli espressamente organizzati. Il primo di questi appartiene al Comitato internazionale della Croce rossa e porterà i prigionieri da Sanaa (capitale yemenita tuttora posta sotto il controllo delle milizie Houthi) a Riad, in Arabia Saudita. Majed Fadael, membro della delegazione del governo yemenita che ha partecipato ai negoziati con gli Houthi per lo scambio di prigionieri, ha spiegato che la prima fase dello scambio interesserà 72 prigionieri, ma Sana'a intende portare avanti il processo finché non saranno svuotate le carceri degli Houthi, nelle quali sono ancora rinchiusi oltre 1.400 civili. (Res)