Congo-Kinshasa: pesanti combattimenti in corso nell'area di Goma tra ribelli M23 e milizie filo-governative

- Pesanti combattimenti sono in corso tra i ribelli filo-ruandesi del Movimento 23 marzo (M23) e le milizie alleate dell'esercito della Repubblica democratica del Congo (Rdc) nei pressi della città di Goma, capoluogo della provincia orientale congolese del Nord Kivu. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall'emittente "Bbc", secondo cui i combattimenti non hanno coinvolto direttamente le truppe del governo congolese. All'inizio di questa settimana i ribelli si sono ritirati dalle città che avevano conquistato negli ultimi mesi, lasciando sperare che questo possa portare ad un accordo di pace in grado di porre fine alle violenze che hanno provocato lo sfollamento di oltre 750 mila persone nella provincia del Nord Kivu. La scorsa settimana un contingente dell'esercito sud sudanese, le Forze di difesa popolare, è arrivato a Goma, capitale provinciale del Nord Kivu, per integrare le truppe della Forza regionale congiunta (Eac) schierata contro i gruppi armati attivi nell'est del Paese. Lo ha riferito in una nota la forza Eac, precisando che le truppe sud sudanesi - circa 300 uomini - sono arrivate a Goma e che la loro integrazione segna la fase finale del dispiegamento regionale. (segue) (Res)