Congo-Kinshasa: pesanti combattimenti in corso nell'area di Goma tra ribelli M23 e milizie filo-governative (2)

- Con l'arrivo del nuovo contingente, ha dichiarato il ministro della Difesa sud sudanese Chol Thon Balok, il numero totale di truppe impiegate nell'est della Rdc sale a oltre 1.000 militari. I nuovi arrivati sono stati schierati nel quartier generale della forza Eac, a Goma, e resteranno in servizio un anno. Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, aveva annunciato a novembre che il suo governo avrebbe inviato 750 militari da inquadrare nella forza regionale: il loro dispiegamento segue quello delle forze del Kenya a novembre, del Burundi a inizio marzo e dell'Uganda, lo scorso 29 marzo. Alla fine della scorsa settimana, le forze Eac hanno preso il controllo delle posizione liberate dai ribelli del Movimento 23 marzo (M23), come sottoscritto nell'accordo di Luanda a fine novembre scorso. Il 22 marzo le truppe burundesi hanno preso il controllo delle aree di Karuba, Mushaki, Kirolirwe e parte di Kitchanga, dopo il ritiro dei ribelli. Le truppe keniote occupano invece aree, come quella di Kibumba e la base militare di Rumangabo, a cui i ribelli hanno rinunciato rispettivamente a dicembre e gennaio. (Res)