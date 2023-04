Covid: Foti (Fd'I), bene commissione parlamentare per fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 "ha compiuto oggi un significativo e decisivo passo in avanti. Fratelli d'Italia, firmataria della proposta di legge per l'istituzione della commissione, non intende sostituirsi alla magistratura, ma vuole che sia fatta chiarezza su molte vicende che suscitano legittime perplessità e dubbi sulle modalità con cui è stata affrontata la pandemia. Grazie all'accordo in commissione Affari sociali della Camera, con l'adozione del testo base adottato dalla maggioranza compatta e da una parte dell'opposizione come il Terzo polo, vogliamo che sia fatta luce anzitutto per rispetto al personale sanitario e parasanitario ha fatto l'impossibile per salvare vite umane, ma anche per le vittime e i loro familiari. Non sorprende la fuga dal voto dei rappresentanti del Pd e dei Cinque stelle: forse si illudono che il miglior modo di fare chiarezza sia quello di non vedere, non sentire, non parlare". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)