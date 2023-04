Pnrr: Barelli (FI), basta polemiche, utilizzare bene tutti i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Draghi arrivò al governo ebbe da ridire sui ritardi trovati. La Meloni non ha fatto lo stesso. Adesso, si devono lasciare da parte le polemiche e verificare quali sono i programmi realmente realizzabili, dialogando costantemente con l'Europa per eventuali modifiche". E' quanto ha dichiarato il presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli, a "Tagadà", in onda su La7. "La posizione di Forza Italia è che i fondi vadano utilizzati tutti nel momento in cui ci sono progetti da completare e in maniera corretta per la modernizzazione del nostro Paese - ha continuato il parlamentare -. Dire di non prendere soldi in prestito se non si riescono a completare non è una cosa inverosimile, non vedo posizioni così divergenti tra la Lega e la Meloni". (Rin)