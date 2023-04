25 Aprile: presidente Municipio Roma VIII, a Garbatella prima edizione Festival Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma VIII ospita la prima edizione del Festival della Resistenza di Roma. "Sarà un onore", afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Un'iniziativa costruita con l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor che ringrazio per l'eccellente lavoro svolto - aggiunge -. Tanti nomi importanti che ripercorreranno memoria, storia e attualità della Resistenza a Roma e non solo. Una festa diffusa alla Garbatella, tra piazza Bartolomeo Romano e alcuni luoghi importanti come il Teatro Palladium, il Centro Culturale Moby Dick e l'archivio Flamini, ma anche musica e una festa di piazza, piazza Sauli che il 23 aprile diventerà il cuore di un appuntamento inedito. Questa tre giorni sarà l'occasione per rilanciare e dare ancora maggiore rilevanza al corteo del 25 aprile che si snoderà tra le strade del Municipio Roma VIII per finire a Porta San Paolo". (Com)