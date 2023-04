Veneto: Scarpa (Pd), Consiglio di Stato ha confermato che concorso per psicologi di Azienda Zero non si è svolto nei termini previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato "ha confermato la sentenza del Tar del Veneto, dando ragione ai ricorsisti bocciati nel concorso di Azienda Zero per 47 psicologi: il concorso non si è svolto nei termini previsti dal bando. Una colpevole distrazione che costa caro e che ritarda la disponibilità del servizio di quasi 50 psicologi, numero esiguo peraltro". Lo ha dichiarato la deputata del Partito democratico, Rachele Scarpa. "Questa distrazione è sintomatica della sciatteria che Azienda Zero e la Regione Veneto rivolgono al servizio sanitario regionale, anche dopo la pandemica. Zaia e Lanzarin invertano la tendenza se ci tengono alla salute psicofisica dei veneti" ha poi concluso. (Rev)