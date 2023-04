Ucraina: Perego, dopo aggressione si impone riflessione su equipaggiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina è una lezione come tutte le crisi, “senza uno strumento militare difensivo efficace, integrato e multidominio non siamo al sicuro, non sono al sicuro i nostri figli e si compromette il futuro della Nazione”. Lo ha dichiarato in un'intervista al sito del settimanale “l'Espresso” il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. “L'obiettivo di incrementare le risorse da destinare ai programmi di investimento, auspicabilmente per raggiungere almeno il 2 per cento del Pil, è un buon punto di partenza, soprattutto per essere coerenti agli occhi dei nostri alleati (Nato e Ue)", ha detto. In merito al conflitto, Perego sottolinea che "il governo sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili perché ci si possa sedere intorno a un tavolo per un negoziato di pace. Eventuali imposizioni di condizioni agli ucraini, però, non sarebbero una vera pace, ma una resa e una sconfitta. Credo che sia sacrosanto diritto di un Paese aggredito difendersi, quando ci sono una palese violazione del diritto internazionale, come in questo caso, e una palese violazione dei confini nazionali. E penso che sia responsabilità di chi crede nei valori di libertà sostenere questa difesa. È quello che stiamo continuando a fare, che ha fatto il governo Draghi, che fa il governo Meloni e che sta facendo questa maggioranza ed è quello che deve fare l'Italia", ha continuato Perego. (segue) (Res)