Ucraina: Perego, dopo aggressione si impone riflessione su equipaggiamenti (2)

- Secondo il sottosegretario alla Difesa, "l'aggressione russa ha dimostrato che le democrazie devono essere in grado di difendersi, ma anche che gli sviluppi tecnologici hanno aumentato la possibilità che uno scontro armato si traduca in battaglie di logoramento e combattimenti ad alta intensità. A prescindere da come andrà a finire il conflitto, è certo che sarà necessario fare delle importanti riflessioni e approfondimenti sul tema degli equipaggiamenti militari, in termini di capacità delle industrie nazionali, sulla disponibilità di materie, sulle tempistiche di produzione e sulla capacità tecnologica". Per Perego, "serve continuità, bisogna accelerare per avere una difesa efficace e al passo con i tempi, che si alimenti molto rapidamente attraverso le industrie nazionali di settore. Finché si parlerà di spesa e non di investimento non saremo ancora al passo con i tempi". (Res)