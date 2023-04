Expo 2030: diplomazia della crescita, in Farnesina evento su iniziative e progetti connessi alla candidatura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, On. Antonio Tajani, ha aperto oggi alla Farnesina l’evento “Diplomazia della crescita: iniziative, progetti e sinergie con la candidatura di Roma Expo 2030” insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente del Comitato promotore di Roma Expo 2030, l’ambasciatore Giampiero Massolo. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Erano presenti ai lavori oltre 200 rappresentanti di aziende – comprese le principali realtà imprenditoriali italiane conosciute a livello internazionale come Avio, Bulgari, Danieli, Edison, Enel, Eni, Fincantieri, Iveco, Maire Tecnimont, Pirelli e Snam –, associazioni di categoria e le componenti del polo per l’internazionalizzazione: Cdp, Ice, Sace, Simest. L’incontro è stato organizzato per valorizzare la nuova azione di diplomazia della crescita promossa dal ministro Tajani e dalla Farnesina, volta a tutelare le filiere produttive italiane di eccellenza presenti all’estero e a favorire l’internazionalizzazione del Sistema Paese tramite l’organizzazione di missioni per la crescita, eventi promozionali bilaterali ed internazionali, business forum. L’evento ha inoltre rappresentato un’importante occasione per illustrare ai rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano i vantaggi specifici che l’assegnazione a Roma dell’Esposizione Universale nel 2030, in grado di generare valore per oltre 50 miliardi di euro, avrebbe per l’intero Sistema Italia e l’importanza di una partecipazione attiva del tessuto produttivo italiano a sostegno della campagna Roma Expo 2030. (segue) (Com)