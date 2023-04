Expo 2030: diplomazia della crescita, in Farnesina evento su iniziative e progetti connessi alla candidatura di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio ha sottolineato come “la candidatura di Roma per Expo 2030 è una tessera del mosaico della nuova diplomazia per la crescita, che, avvalendosi del contributo di tutte le componenti del Sistema Paese, ambisce a portare più Italia, con le sue eccellenze, i suoi saperi e i suoi valori, nel mondo”. Il ministro Tajani ha inoltre evidenziato le opportunità rappresentate da Roma Expo 2030, un evento incentrato su “persone e territori” e sui concetti di “rigenerazione e innovazione” che sarebbe “in grado di generare ricchezza per miliardi di euro, creare migliaia di posti di lavoro con conseguente impatto significativo sul nostro Pil”, chiedendo per questo il sostegno compatto e la collaborazione sinergica del mondo imprenditoriale italiano con le istituzioni a favore della campagna elettorale per Roma Expo 2030 in corso in 166 Paesi, che “non è solo la candidatura di una città, ma dell’intero Paese”. L’azione del ministero degli Esteri per Roma Expo 2030 si inserisce nel percorso di valorizzazione e promozione dei grandi eventi internazionali che si svolgeranno in Italia come il Giro d’Italia, la RyderCup e le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026: occasioni foriere di importanti opportunità per il tessuto imprenditoriale della Capitale e dell’intera Nazione. (Com)