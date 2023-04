Salone Mobile: nel 2023 vendita di biglietti in crescita del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno al Salone del Mobile la vendita dei biglietti "è in crescita del 25 per cento ad oggi rispetto all'anno scorso". Lo ha detto il presidente di FederLegno Arredo, Claudio Feltrin, durante la conferenza stampa per la presentazione di una delle più importanti manifestazioni sull'arredo. Dall'anno scorso, infatti, la biglietteria è in gestione diretta e questo aspetto "ci permette di verificare questo dato, che è molto confrontante" ha precisato la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, osservando che "siamo a una buona percentuale e sopra lo scorso anno". (Rem)