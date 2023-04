Roma: ipotesi stop camion su Ardeatina, mezzi per termovalorizzatore forse su Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia ecologista contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, oltre che a colpi di ricorsi in tribunale, si combatte anche sul terreno di un possibile divieto di transito ai mezzi pesanti sulla via Ardeatina per dirottare i camion su un percorso alternativo che passa per la via Laurentina. La proposta sarà oggetto di una risoluzione che sarà votata dal parlamentino del Municipio Roma IX entro la fine del mese. Di questo si è discusso oggi nella commissione municipale Mobilità, presieduta dal consigliere di Europa verde, Giulio Corrente. "L'iniziativa non è strumentale - chiarisce Corrente -. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla via Ardeatina è del 2018: oggi chiediamo di ripristinarlo perché ci sono condizioni di pericolo e di inquinamento acustico elevato per chi risiede in quella zona". Il divieto su entrambi i sensi di marcia, infatti, era stato interrotto, in via sperimentale, cinque anni fa a seguito della richiesta degli operatori del polo logistico di Santa Palomba. Da allora i camion possono circolare da fuori Roma in direzione del Grande raccordo anulare ma non possono marciare nel senso contrario, quindi dalla città verso la provincia sud. La competenza della strada è della Città metropolitana di Roma. E nel corso di questi anni la polizia locale, sia quella dell'ente metropolitano sia quella capitolina, ha effettuato servizi di controllo e monitoraggio. "Spesso ci sono state violazioni del divieto di transito in un solo senso di marcia: per questo chiederemo, con il documento che stiamo redigendo e per cui ci aspettiamo un voto unanime del consiglio municipale, il ripristino del divieto di transito per i mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia", chiarisce Corrente. (segue) (Rer)