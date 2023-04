Sanità: Schillaci, quella che abbiamo trovato è ingolfata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sanità che abbiamo trovato è ingolfata”. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera a un’interrogazione sulle iniziative volte a superare le criticità relative alle liste di attesa in ambito sanitario. Questo, per il ministro, “non certo per il Covid che ha solo mostrato le debolezze di un sistema disorganizzato e spesso lontano dall’art. 32 della Carta costituzionale: le lunghe attese e le rinunce dei cittadini sono il sintomo di un sistema che ha nelle sue cause la disorganizzazione. È qui che interverremo”.(Rin)