Terremoto: ad Arquata del Tronto presidio rurale Vigili del Fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell'area già ora è presente una tensostruttura adibita ad autorimessa, in grado di contenere mezzi e attrezzature, mentre nelle vicinanze sorge un’elisuperficie. “Aumentiamo la capacità operativa e di prevenzione del Corpo dei Vigili del fuoco e insediamo servizi nelle aree interne che, in assenza di servizi, rischiano lo spopolamento - afferma il sottosegretario Prisco -. Lo Stato garantisce il soccorso pubblico ovunque". “Questo distaccamento ha un valore concreto, ma anche fortemente simbolico: esprime la presenza dello Stato - dichiara il Commissario Castelli -. I Vigili del fuoco rappresentano un presidio fondamentale per i territori montani e nostre comunità e non dimentichiamo il loro impegno e coraggio nei drammatici giorni dei terremoti del 2016. Alla gratitudine che le istituzioni devono agli uomini e alle donne del Corpo, oggi si aggiunge un prezioso intervento. Accrescere i servizi nelle aree interne dell'Appennino centrale, come avviene in questo caso, è indispensabile per contrastare lo spopolamento e consentire la rinascita di queste comunità. La presenza di un distaccamento permanente è un segnale importante di vicinanza da parte del Governo, che desidero ringraziare per aver dimostrato ancora una volta una profonda sensibilità nei confronti delle esigenze di un territorio complesso e fragile”. “Si tratta di un intervento importante per il nostro Comune, che ha voglia di rinascita e per questo necessita di mettere a disposizione dei cittadini più servizi - spiega il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi -. Questo presidio dei Vigili del fuoco va proprio in questa direzione e ringrazio il Commissario Castelli e il sottosegretario Prisco per l'impegno che hanno assunto. Per una comunità che tanto ha sofferto è fondamentale sentire vicina la presenza delle istituzioni. I Vigili del Fuoco, da noi già molto considerati, sono i benvenuti e la loro presenza sarà certamente una garanzia di maggiore sicurezza”. (Com)