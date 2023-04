Migranti: Frontex, attraversamenti Mediterraneo centrale triplicati in primi 3 mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2023, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere Ue segnalati dalle autorità nazionali è salito a 54 mila, il 26 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le rotte più attive rimangono quelle del Mediterraneo centrale e dei Balcani occidentali, con la rotta via mare che rappresenta più della metà di tutti gli attraversamenti irregolari, con quasi 28 mila passaggi, tre volte il numero di un anno fa. A marzo, il totale dei rilevamenti su questa rotta è aumentato di quasi nove volte rispetto all'anno scorso, superando i 13 mila casi. È quanto si legge nell'ultimo rapporto di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Nel solo mese di marzo, si legge nel rapporto, sono stati rilevati oltre 22.500 attraversamenti irregolari di tutte le frontiere esterne dell'Ue, il 60 per cento in più rispetto a un anno fa, con i cittadini provenienti da Siria, Costa d'Avorio e Guinea che rappresentano il maggior numero di rilevamenti. Secondo il rapporto, "i gruppi della criminalità organizzata hanno approfittato delle migliori condizioni meteorologiche e della volatilità politica in alcuni Paesi di partenza per cercare di far passare il maggior numero possibile di migranti attraverso il Mediterraneo centrale dalla Tunisia e dalla Libia". I Balcani occidentali, continua il testo, rimangono la seconda rotta migratoria più attiva, con quasi 15 mila rilevamenti, anche se continuano a registrare numeri inferiori rispetto a un anno fa. "Il calo può essere attribuito all'allineamento della politica dei visti nella regione con l'Ue e al rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere da parte dell'Ungheria", specifica il rapporto di Frontex. Il numero di attraversamenti irregolari nel Canale della Manica verso il Regno Unito nel primo trimestre, è invece sceso del 15 per cento rispetto a un anno fa, attestandosi a 7.400 rilevamenti su entrambi i lati della Manica. Questo calo temporaneo può essere attribuito alle condizioni sfavorevoli del mare, conclude la nota di Frontex. (Vap)