Carcere: Marotta (Avs), sì a campagna Madri Fuori, diamo voce e diritti a detenute e loro bimbi

- Ho deciso di sottoscrivere e di aderire a Madri Fuori, la campagna di sensibilizzazione per difendere la dignità e i diritti delle donne detenute, dei loro figli e delle loro figlie. Lo comunica in una nota il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta che aderisce a Madri Fuori, campagna per la dignità e i diritti delle donne condannate dei loro figli e delle loro figlie. "L'iniziativa culminerà in una mobilitazione il giorno della Festa della Mamma, domenica 14 maggio. Un giorno simbolico e anche fortemente provocatorio, - aggiunge - che diventerà l'occasione per incontrare le donne detenute e i loro bimbi all'interno delle strutture penitenziarie e per tenere alta l'attenzione sul tema. Credo sia importante dare a queste persone la giusta voce, offrire la nostra solidarietà e il nostro impegno per sostenere, garantire e difendere il loro diritto ad essere madri. Dentro e fuori. Insieme abbiamo il dovere di far capire a chi governa che il diritto alla patria potestà non può essere negato a coloro detenute in un istituto di pena, così come paventato da vari esponenti della maggioranza di governo. Aderiamo numerosi a Madri Fuori, l'appello per la Festa della Mamma in carcere".(Com)