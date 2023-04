Sport: Celli, Roma sarà protagonista del Gran Premio Liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspettando la chiusura del Giro d'Italia del 28 maggio, Roma sarà protagonista del Gran Premio Liberazione, che dal 1946 è divenuta un'eccellenza nel panorama internazionale del ciclismo giovanile e non solo. Così in un post la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Ancora sul circuito delle Terme di Caracalla, la 76 edizione della manifestazione, presentata oggi in Aula Giulio Cesare, offrirà alla Capitale una tre giorni (23, 24 e 25 aprile) di sport, inclusione, turismo e cultura. Promuoviamo fortemente iniziative come questa, come amministrazione vogliamo che Roma sia ancora di più aperta allo sport, meta di eventi straordinari. Che siano volano di importanti valori per i giovani e di uno sviluppo profondo dell'economia e della comunità romana", conclude.(Com)