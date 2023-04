Bangladesh: tasso di povertà sceso al 18,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà in Bangladesh è sceso al 18,7 per cento mentre quello di povertà estrema al 5,6 per cento. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Ufficio di statistica del Bangladesh (Bbs) sui redditi e le spese delle famiglie, relativa al 2022. Nella precedente indagine, risalente al 2016, i tassi di povertà e di povertà estrema erano rispettivamente al 24,3 e al 12,9 per cento. Il rapporto precisa che il reddito mensile medio ha raggiunto 32.422 taka (poco meno di 278 euro), con un aumento del 102 per cento in sei anni (15.988 taka nel 2016). La spesa media, invece, è passata da 15.715 a 31.500 taka. La ricerca, effettuata dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 su un campione di 14.400 famiglie, rivela anche che nello stesso periodo è aumentato il tasso di alfabetizzazione, che dal 65,6 per cento è salito al 74 per cento.(Inn)