Energia: domani alla Camera audizione presidente Arera

- Domani, giovedì 13 aprile, alle ore 8:30, presso l'Aula della Commissione Finanze della Camera, le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali svolgono l'audizione di Gugliemo Maisto, docente di diritto tributario internazionale e comparato presso la Facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; alle 9 del Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 34/2023 riguardante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Nel pomeriggio, presso l'Aula della Commissione Affari sociali, le seguenti audizioni: ore 14, Conferenza delle regioni e delle province autonome; ore 14.40, Confindustria dispositivi medici; Assobiotec; Pmi sanità; Federazione italiana fornitori ospedalieri (Fifo sanità), Confapi sanità; ore 16, Associazione italiana di grossisti di energia e trader (Aiget); ore 16.30, Confartigianato imprese e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Rin)