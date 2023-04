Torino: il 15 aprile la prima edizione del Disability pride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà a Torino il prossimo 15 aprile la prima edizione del Disability pride, la parata dell'orgoglio disabile. L'evento, promosso dalla Cellula di Torino dell'Associazione Luca Coscioni in collaborazione con altre 17 realtà del territorio tra organizzazioni del terzo settore e startup, ha l'obiettivo di promuovere una vera e propria rivoluzione culturale in grado di cambiare le percezioni collettive sulla disabilità attraverso la sensibilizzazione di istituzioni, imprese e cittadinanza. La manifestazione si snoderà per le vie del centro storico toccando le principali piazze auliche, con ritrovo alle ore 14 in piazza Carlo Felice angolo via Roma e partenza fissata per le 14.30. Il corteo percorrerà via Roma, piazza Cln, piazza San Carlo e di nuovo via Roma per concludersi in piazza Castello intorno alle 16. L'evento è patrocinato dalla Città di Torino.(Rpi)