Def: Gentiloni, impostazione realistica e prudente

- L'impostazione del Def è “realistica e prudente”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. “Ovviamente non abbiamo ancora ricevuto i documenti, e quindi non possiamo dare valutazioni formali: in generale, mi sembra che sia una impostazione realistica e prudente, anche se avremo modo di andare più nel merito”, ha detto. (Was)