Pa: Bonaldi (Pd), no a nuove regole, applichiamo bene quelle ci sono

- "Cambiare la Pubblica amministrazione è molto difficile ma abbiamo la necessità di farlo davvero perché da questo dipende la qualità della vita dei cittadini". Lo ha detto Stefania Bonaldi, membro della segreteria nazionale del Pd con delega alla Pubblica amministrazione, Professioni e Innovazione a Radio Immagina, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori. "Dobbiamo imparare dalla nostra storia: i tentativi di semplificare ci sono già stati in passato ma sono stati davvero applicati? Non ci servono altre regole ma serve prima di tutto verificare se quelle che già ci sono funzionano e, nel caso, come farle applicare in maniera efficace", ha spiegato. (Rin)