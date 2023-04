Aeroporti: Troncone (AdR), raggiunto altro traguardo per sviluppo polo Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l'apertura del molo A dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di AdR da 10 miliardi di euro al 2046, di cui 2,5 già realizzati, che ha portato Fiumicino nell'élite globale come qualità del servizio, sostenendo la connettività internazionale dell'Italia e alimentando l'indotto socio-economico: è la testimonianza di un'azienda che mantiene le promesse e supera le aspettative". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. "È ancora lunga la strada per portare l'aeroporto alla dimensione idonea a poter catturare il potenziale traffico che Roma può esprimere come grande destinazione globale e come snodo di transito di flussi nazionali e internazionali. Roma può svolgere un ruolo più importante sullo scacchiere internazionale e ha bisogno di un aeroporto all'altezza - ha aggiunto Troncone -. All'altezza vuol dire dimensionalmente, ma anche qualitativamente, come innovazione e compatibilità con l'ambiente". L'area di imbarco inaugurata oggi "è un progetto di ammodernamento e di espansione di tutta l'area nazionale e internazionale che segue il progetto già compiuto 5 anni fa di espansione dell'area intercontinentale - ha spiegato -. È una tappa di un percorso, non va vista a sé stante, va inquadrata in una visione più ampia. Un percorso avviato oltre dieci anni fa e che ha visto l'aeroporto di Fiumicino cambiare completamente passo e imboccare la strada dello sviluppo, dell'ammodernamento, della qualità e dell'eccellenza del servizio. Poi abbiamo investito altri 2 miliardi e mezzo. Questo è un altro mattoncino in questa casa, che guarda però al futuro. Quindi è un percorso che non si è esaurito affatto", ha concluso Troncone. (Rer)