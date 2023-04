Sahel: il ministro della Difesa tedesco Pistorius in Niger e Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi in Niger, prima tappa di una visita nel Sahel che lo porterà anche in Mali, accompagnato dalla collega della Cooperazione economica e dello Sviluppo, Svenja Schulze. L'obiettivo è confermare l'impegno della Germania nella regione dell'Africa occidentale, anche in vista del ritiro del contingente tedesco dalla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma). Il rimpatrio delle truppe inizierà dal primo giugno prossimo per essere completato a maggio del 2024. Sia per Pistorius sia per Schulze, la Germania sarà all'altezza delle proprie responsabilità nel Sahel anche dopo il ritiro dal Mali. Come dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, la sicurezza nella regione è “nell'interesse particolare della Germania”. Pistorius ha evidenziato: “Sebbene stiamo terminando il nostro impegno militare con Minusma, rimarremo impegnati nella regione. Ciò vale sia sia per il settore militare sia per quello civile”. La missione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) in Mali si concluderà “gradualmente e in maniera ordinata entro maggio 2024”. La Germania sposterà quindi in Niger “il fulcro” del proprio impegno militare nel Sahel. “Ci coordiniamo strettamente e con fiducia con i nostri partner nigeriani”, ha infine dichiarato Pistorius. (segue) (Geb)