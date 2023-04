Sahel: il ministro della Difesa tedesco Pistorius in Niger e Mali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il contingente che la Germania schiera in Minusma, in corso dal 2013, ha un limite massimo di 1.400 effettivi. Presso la base di Camp Castor in Mali sono attualmente di stanza 1.270 militari. Da ultimo, la partecipazione della Bundeswehr a Minusma è stata prorogata dal governo federale fino al 31 maggio del prossimo anno, introducendo la possibilità di un ritiro nel caso in cui la sicurezza delle truppe non sia più garantita. A novembre del 2022, l'allora ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, annunciò che il ritiro della Bundeswehr dal Paese del Sahel sarebbe iniziato “dall'estate del 2023”. A gennaio scorso, Pistorius dichiarò che rimanere in Mali “fino al maggio del 2024 non ha assolutamente alcun senso nelle condizioni attuali”. (segue) (Geb)