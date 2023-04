Sahel: il ministro della Difesa tedesco Pistorius in Niger e Mali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giugno, la Bundeswehr dovrebbe quindi iniziare a smantellare Camp Castor, trasferendo il materiale prima via terra in Niger e da qui in aereo in Germania. Le dimensioni della base in Mali non permettono, infatti, l'atterraggio degli aerei da trasporto. La decisione è frutto di un compromesso raggiunto a dicembre del 2022 tra il cancelliere Olaf Scholz, Lambrecht e la ministra degli Esteri, Annalena Baerbock. Allora, venne concordato che la Bundeswehr avrebbe lasciato il Mali al più tardi entro il maggio del prossimo anno. In origine, il dicastero di Baerbock sosteneva la permanenza del contingente tedesco in Minusma, sottolineando la responsabilità internazionale della Germania. La Difesa era, invece, contraria e motivava il ritiro sia con le “continue vessazioni” a cui la giunta militare del Mali sottopone le truppe sia con i crescenti rischi per la loro sicurezza. Il mandato della Bundeswehr verrà dunque prorogato di un anno, ma sarà strutturato su un rientro ordinato del contingente in Germania. Dal 2013, le forze tedesche in Mali partecipavano anche alla missione di addestramento dell'Ue per il Paese (Eutm Mali), sospesa nel 2022 a causa dei contrasti con le autorità di Bamako, sempre più vicine alla Russia. (Geb)