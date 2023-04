Ucraina: Metsola, spero in inizio negoziati per adesione Ue nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha espresso la speranza che "i negoziati con l'Ucraina per l'adesione all'Ue possano iniziare" nel corso di "quest'anno". Metsola ha parlato alla prima riunione fra i presidenti dell'Eurocamera e del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, alla quale era presente, tramite un collegamento video, il presidente Ruslan Stefanchuk. "Troverete sempre un amico e un alleato nel Parlamento europeo. Le nostre istituzioni hanno già lavorato fianco a fianco, anche a livello di commissioni, per aiutare l'Ucraina a integrarsi nell'Ue. Oggi esprimiamo ancora una volta la volontà di fare un ulteriore passo avanti nella nostra cooperazione. In poche parole, tutte le risorse delle nostre istituzioni saranno a vostra disposizione", ha detto Metsola. "Naturalmente, sappiamo che il processo non sarà facile. In quanto rappresentanti del popolo, avete il ruolo e la responsabilità di spiegare ai cittadini ucraini la necessità di riforme, spesso dolorose e di vasta portata, ancor più in tempi di guerra. Per questo motivo, rafforzando i legami tra le nostre commissioni e lavorando insieme sui contenuti legislativi, vi aiuteremo ad avvicinarvi all'intera gamma delle politiche dell'Ue", ha aggiunto rivolgendosi a Stefanchuk. "In qualità di legislatori dell'Unione europea, siamo a vostra disposizione per condividere la nostra visione e la nostra comprensione della legislazione dell'Ue. Siamo pronti e impegnati a percorrere con voi questo cammino, passo dopo passo", ha concluso Metsola. (Beb)