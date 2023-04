FI: Benigni nomina dieci nuovi coordinatori regionali del movimento giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni, ha nominato oggi dieci nuovi coordinatori regionali: Luca Conti per l'Abruzzo, Federico Milia per la Calabria, Daniele Aiello per l'Emilia-Romagna, Giacomo Manià per il Friuli Venezia-Giulia, Davide Longordo per la Liguria, Mario Schena per la Puglia, Josuè Melis per la Sardegna, Antonio Montemagno per la Sicilia, Edoardo Pannacci per l'Umbria e Luca Vallenari per il Veneto. "L'operazione - ha spiegato Benigni - rientra in un'importante riorganizzazione del movimento giovanile che ha l'obiettivo di sostenere con ancora più forza ed entusiasmo le nostre battaglie e difendere i valori in cui crediamo. Con le nuove nomine - ha proseguito - ho voluto premiare l'impegno, la passione e il sacrificio di chi in questi anni si è speso sul territorio, nelle amministrazioni locali o nelle università. Oggi più che mai, il rilancio e l'affermazione di Forza Italia richiedono la preziosa collaborazione di tutti i componenti del movimento giovanile, che sarà fondamentale nel prossimo futuro, in particolare coloro che sono chiamati a ricoprire un ruolo di responsabilità. Lavoreremo insieme - ha concluso - per dare nuovo slancio alle attività del movimento su tutto il territorio nazionale, promuovendo in ogni sede la nostra identità e i nostri valori".(Rin)