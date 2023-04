Salone Mobile: anche Giorgia Meloni all'inaugurazione il 18 aprile a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione della 61esima edizione del Salone del Mobile, il prossimo 18 aprile a Milano. Lo ha annunciato la stessa presidente del Salone, Maria Porro, durante il consueto incontro con la stampa per la presentazione delle novità della Kermesse, in corso a Milano. Una presenza, ha spiegato che ancor di più “rimarca l'importanza del Salone per tutto il Paese”. (Rem)