Aerospazio: Thales Alenia Space realizzerà i primi satelliti radar e ottici della costellazione Iride

- Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha firmato con l'Agenzia spaziale europea (Esa) un contratto per la fornitura di un primo gruppo di sei satelliti di piccole dimensioni basati su tecnologia Sar (Synthetic aperture radar) e un contratto per la fornitura di un satellite basato su tecnologia ottica della costellazione italiana di osservazione della Terra Iride. Il contratto relativo ai sei satelliti Sar ha un valore di 112 milioni di euro e include un'opzione per un secondo gruppo di quattro satelliti aggiuntivi, pari a un valore di 75 milioni di euro. Il valore del contratto per il satellite ottico è di 30 milioni di euro, con un'opzione anche in questo caso di un satellite addizionale del valore di 19 milioni di euro. Entrambi i gruppi di satelliti utilizzano la piattaforma innovativa e modulare Nimbus (New italian micro bus) di circa 170 chilogrammi. Nimbus è un prodotto di Thales Alenia Space ad elevate prestazioni, realizzato in tempi rapidi per costellazioni ad alta rivisita ed elevata capacità produttiva. Iride è un progetto nato su iniziativa del governo italiano grazie alle risorse del Pnrr che sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell'Esa in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana (Asi). Si tratta di una costellazione ibrida composta da satelliti di classe diversa con sensori per l'osservazione della terra dedicati; un sistema end-to-end costituito da un insieme di sotto-costellazioni di satelliti in orbita bassa (Low Earth Orbit), dalla infrastruttura operativa a terra (Downstream e dai servizi destinati alla pubblica amministrazione italiana. (segue) (Com)