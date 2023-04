Lavoro: Furlan (Pd), precariato, retribuzioni basse, sfiducia: intervenire con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati emersi dal rapporto della Fondazione Di Vittorio su condizioni e aspettative di lavoratrici e lavoratori rivelano come il tema del lavoro sia nel nostro Paese troppo spesso vissuto in negativo da lavoratrici e lavoratori, che si trovano in uno stato di precarietà assoluta ma anche di insufficienza in termini di retribuzione e di soddisfazione". Lo ha detto la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan, a lungo segretaria della Cisl, ai microfoni di Radio Immagina. "Un paradigma - ha spiegato - che va cambiato come da dettato costituzionale, che proprio sul lavoro fonda la nostra Repubblica. Il lavoro deve tornare ad essere declinato in termini positivi, come una scelta importante nella vita delle persone. Il fatto che moltissimi abbiano risposto al questionario della Cgil temendo la messa a rischio del proprio posto di lavoro per riduzione del personale, per delocalizzazione, se non addirittura per chiusura dell'azienda, la dice lunga sul timore diffuso di perdita o ridimensionamento del proprio diritto al lavoro. A questo va aggiunto il sotto inquadramento, che genera un danno non solo economico, ma di prospettiva, di dignità della persona, di sentirsi partecipi in una comunità che deve essere fondata sul lavoro", ha concluso Furlan. (Rin)