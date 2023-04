© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Irlanda del Nord non era inevitabile e "non possiamo mai dimenticarlo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso presso l'Università dell'Ulster, a Belfast. Parlando dell'accordo del Venerdì Santo, di cui ricorre l'anniversario, Biden ha affermato: "Migliaia di famiglie sono state colpite da problemi. Le perdite erano reali, il dolore era personale". (Rel)