Piemonte: M5s, Azienda zero è l'ennesimo ente inutile pagato dai contribuenti che non migliorerà la sanità del territorio

- Prosegue in Consiglio regionale il cammino della proposta di legge che punta ad ampliare le funzioni dell’Azienda Zero nella sanità. Un tema sul quale il Movimento 5 Stelle ha sempre evidenziato grosse perplessità. L’Azienda Zero, al di là degli annunci del Centrodestra, continua ad essere un ente inutile, di fatto un doppione dell’assessorato alla Sanità ma con nuove poltrone profumatamente pagate dai Piemontesi. Lo ha affermato in una nota stampa il gruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale del Piemonte. "L’ampliamento delle funzioni voluta dalla giunta Cirio non porterà ad alcun risultato, se non all’aggiunta di elementi di caos nella governance del sistema sanitario, già martoriato da anni di politica inconcludente. La mancanza di assunzioni, con l’utilizzo del personale fino ad oggi destinato alle Asl e all’assessorato, contribuirà ad incancrenire la situazione. Le conseguenze, come al solito, le vivranno sulla propria pelle i cittadini", hanno concluso. (Rpi)