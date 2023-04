Speciale energia: compagnia saudita Luberef annuncia accordo per forniture supplementari di gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica saudita Saudi Aramco Base Oil Company, anche nota come Luberef, ha annunciato la stipula di un accordo con la compagnia petrolifera Saudi Aramco, per la fornitura di una quantità supplementare di gasolio filtrato fino a 2 mila barili al giorno, a seconda delle disponibilità. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un comunicato diffuso dalla Luberef. Nel documento si legge che l’accordo fa parte dell’iniziativa per la trasformazione di Luberef, coerentemente con le linee guida di Saudi Aramco riguardo le imprese ad essa associate. I costi delle forniture delle materie prime saranno regolati dalla formula concordata dalle due compagnie, in relazione ai prezzi di mercato, a condizione che il contratto inizi dal 1 aprile 2023 e che abbia la durata di 12 mesi. (Res)