Speciale energia: Turchia, lanciato progetto solare galleggiante su acque stagnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste della Turchia ha lanciato un nuovo progetto che prevede il posizionamento di un sistema di pannelli solari sulle acque stagnanti di dighe, laghi e stagni. Lo ha riferito oggi il quotidiano turco “Hurriyet”. L’obiettivo, oltre all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, è tutelare il patrimonio dei terreni coltivabili del Paese, spesso utilizzati per posizionare pannelli solari. La direzione generale per la Gestione delle acque presso il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste turco ha già tenuto un incontro con le istituzioni e nel prossimo periodo si attende la pubblicazione di un piano generale per la realizzazione del progetto, che includerà verosimilmente i permessi da ottenere, le spese da affrontare e i risultati delle consultazioni con esperti di sistemi fotovoltaici galleggianti. Il progetto, inoltre, è in linea con il “Piano nazionale della Turchia per l’energia”, redatto dal ministero dell’Energia e delle Risorse naturali, che prevede un aumento del 500 per cento della capacità di produzione energetica del Paese da fonte solare entro il 2035. (Res)