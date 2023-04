Speciale energia: Pichetto, tranquillo per prossimo inverno, stoccaggi gas sono pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Direi che siamo messi abbastanza bene, ad oggi dico che sono abbastanza tranquillo per l'inverno 2023-2024 perché oggi complessivamente con le riserve strategiche stiamo superando i 10 miliardi di metri cubi abbondantemente, il nostro limite per arrivare al 100 per cento sono 16-17 miliardi di metri cubi. La fase di stoccaggio è iniziata molto prima con un atto di indirizzo firmato dal sottoscritto più di un mese fa, che autorizzava la re-immissione nel momento in cui si prelevava dagli stoccaggi, durante il periodo invernale, si poteva re-immettere qualora quel giorno ci fossero eccedenze provenienti dall'estero, quindi si poteva ristoccare immediatamente. Questo ci ha permesso di avere qualche miliardo di metri cubi in più". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio24. (Rin)