Speciale energia: Giordania, ministero dell'Energia, attendiamo risposta Iraq su rinnovo memorandum petrolio

- Il ministero dell'Energia della Giordania è in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'Iraq in merito al rinnovo del memorandum d'intesa per l'importazione di petrolio. Lo ha affermato il ministero stesso in dichiarazioni riprese dall’emittente giordana “Al Mamlaka”. L'obiettivo di Amman è quello di completare le procedure necessarie per la ripresa dell'importazione del greggio iracheno. Il processo avviene in attuazione di quanto stabilito nel protocollo d'intesa per il trattamento del greggio firmato tra i governi di Baghdad e Amman all'inizio del 2021, secondo cui la parte giordana acquista greggio iracheno per soddisfare parte del suo fabbisogno annuale, per quantità non superiori a 10 mila barili al giorno e sulla base dell'andamento mensile del greggio Brent. L’invio effettivo di greggio iracheno nel Regno hascemita è iniziato a settembre 2021. A marzo scorso, l'Iraq aveva approvato l'estensione per un altro anno dell'accordo per la fornitura di petrolio alla Giordania. Lo aveva reso noto il Consiglio dei ministri iracheno in un comunicato stampa. L'estensione era giunta in risposta alla richiesta della parte giordana, che cercava di garantire il proprio fabbisogno di carburante, alla luce dell'aumento della domanda interna e il calo della produzione petrolifera interna. L'intesa originale prevedeva la fornitura di circa 10 mila barili di petrolio al giorno nel Regno dalla raffineria di Kirkuk, nel nord dell'Iraq, trasportati da 500 cisterne di petrolio designate a tale scopo a un prezzo preferenziale di 16 dollari al barile. L'accordo prevedeva la fornitura alla Giordania di circa 3,7 milioni di barili di petrolio all'anno, pari al 7 per cento del fabbisogno di petrolio di Amman. (Lib)