Russia-Ucraina: ministero Esteri Mosca, non abbiamo ricevuto nessuna proposta di tregua a Pasqua

- La Russia non ha ricevuto dall’Ucraina alcuna proposta ufficiale per un cessate il fuoco in occasione della Pasqua, che viene festeggiata dalla Chiesa ortodossa questo fine settimana. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando ad una conferenza stampa. "Non ci sono state proposte ufficiali da Kiev per una tregua di Pasqua", ha detto la portavoce. "È improbabile che ciò accada - ha aggiunto Zakharova - soprattutto se consideriamo l'atteggiamento bellicoso dimostrato dal regime di Kiev per continuare le ostilità". (Rum)