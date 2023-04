Romania: capo di Stato maggiore, Nato resta pilastro fondamentale della nostra politica di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato rimane per la Romania il pilastro fondamentale della politica di sicurezza. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della difesa, Daniel Petrescu, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Robert Bauer, in visita in Romania. Petrescu ha detto che l'ammiraglio Bauer "si trova in un territorio con una popolazione che ha un profondo senso di appartenenza allo spazio euro-atlantico". Nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, "questo sentimento di appartenenza è più importante che mai", ha sottolineato citando un recente sondaggio secondo cui l'84 per cento dei romeni e l'85 per cento dei giovani sono pro-Nato. "Coordinando il dispiegamento di alcune forze alleate, abbiamo aumentato la capacità difensiva dello scudo Nato in Romania e implicitamente nella regione di cui facciamo parte, la regione del Mar Nero. I piani di difesa sono stati armonizzati e aggiornati", ha detto il capo di Stato maggiore della difesa. (segue) (Rob)