Romania: capo di Stato maggiore, Nato resta pilastro fondamentale della nostra politica di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono programmi attraverso i quali intendiamo spendere oculatamente il 2,5 per cento del Pil nella Difesa", ha aggiunto l'ufficiale, che ha sottolineato il sostegno all'aumento della presenza alleata sul fianco orientale, anche nel nostro Paese. "Stiamo seguendo lo sviluppo del gruppo di battaglia della Nato schierato a Cincu e che ha la Francia come nazione quadro fino al livello di brigata, nonché l'uso delle opzioni di pre posizionamento delle attrezzature. Tutte queste misure sono misure eminentemente difensive. Hanno lo scopo di preservare la sicurezza e la stabilità regionali", ha sottolineato Petrescu. "Avete dimostrato di comprendere il vero valore della difesa collettiva", ha sottolineato il presidente del Comitato militare della Nato. "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario", ha detto l'alto funzionario della Nato, aggiungendo che se la Russia sconfiggerà l'Ucraina, "non si fermerà". "La Romania ha un ruolo chiave nel rendere più sicuri i Paesi del suo vicinato. Sostiene la Georgia e la Moldova con contributi finanziari ai fondi della Nato dedicati al rafforzamento della resilienza e delle capacità di difesa", ha affermato Bauer che ha anche detto che la Romania è "essenziale" in termini di agevolazione degli aiuti all'Ucraina da parte della Nato. "Voi ospitate molti rifugiati ucraini, siete uno dei 17 paesi membri dell'Ue che si sono impegnati ad acquistare congiuntamente munizioni di artiglieria per l'Ucraina, e il vostro governo si è impegnato a fornire ancora più aiuti umanitari all'Ucraina", ha aggiunto l'ammiraglio. (Rob)