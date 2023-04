© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Monetario Internazionale prevede per l'Italia un deficit del 3,7 per cento del Pil nel 2023. E' quanto emerge dal Fiscal monitor. Il debito dovrebbe calare al 140,3 per cento nel 2023, al 140 per cento nel 2024 e scendere ancora al 138,5 per cento nel 2025. (Rin)