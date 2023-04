Aeroporti: Troncone (AdR), entro il 2046 puntiamo a 100 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le prossime tappe, "noi avremo il pieno completamento di quest'area nazionale e internazionale, che vedrà la fine nel 2024. Dopodiché si potrà varare il grande master plan di sviluppo che prevede un ampliamento importante delle nostre aerostazioni, rigenerando aree già pavimentate, dunque con un utilizzo responsabile delle nostre risorse e del territorio, per portare l'aeroporto a una potenziale capacità fino a 90-100 milioni di passeggeri, che riteniamo essere il potenziale gestibile di traffico di Roma da qui al 2045-2046. Stiamo lavorando per rendere questo aeroporto a prova di futuro". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. (Rer)