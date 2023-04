Russia: Cremlino, faremo tutto il possibile per attirare attenzione su attività Usa in laboratori biologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia farà tutto il possibile per attirare l'attenzione della comunità internazionale sulle attività degli Stati Uniti nei laboratori biologici. Ad affermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. All'inizio della giornata il Consiglio federale, la Camera alta del Parlamento russo, ha approvato i rapporti della commissione parlamentare sul programma biologico degli Stati Uniti in Ucraina. "Naturalmente, questo documento è stato segnalato al capo dello Stato (Vladimir Putin). Dobbiamo fare tutto il possibile per attirare l'attenzione della comunità internazionale su questa attività illegale degli Stati Uniti", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. (Rum)